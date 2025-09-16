【30ML 2026年1～3月 NEW ITEM】 9月16日 公開

BANDAI SPIRITSは、9月16日以降予約受付を開始し2026年1月～3月に一般店頭で販売する「30 MINUTES LABEL」の新商品を公開した。

「30 MINUTES MISSIONS」では、「1/144 eEXM-23 テックプロト」（01が2026年1月、02が2026年2月発売予定）、「1/144 bEXM-15FA フルアーマーポルタノヴァ」と「カスタマイズマテリアル（EXジョイントコアキューブ）」、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」が2026年3月発売予定。

1/144 eEXM-23 テックプロト

1/144 bEXM-15FA フルアーマーポルタノヴァ

カスタマイズマテリアル（EXジョイントコアキューブ）

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス

「30 MINUTES SISTERS」では、「SIS-W00 マリカル[カラーC]」と「オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット（園田智代子/杜野凛世）」、「オプションパーツセット23（ヴァルキュリアコスチューム）[カラーC]」が2026年1月発売予定、「オプションパーツセット27（ミネルヴァコスチューム）[カラーA]」が2026年3月発売予定。

「オプションパーツセット24（ターボコスチュームβ）[カラーA]」は2026年1月、「オプションパーツセット25（ターボコスチュームγ）[カラーC]」、「ルルチェ（リリーウエア）[カラーC]」は2026年2月に発売予定となっている。「キャスター/アルトリア・キャスター」、「オプションパーツセット26（クライムユニット）[カラーC]」は2026年2月発売予定で、「SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）」と「春日未来 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」は2026年3月発売予定。

SIS-W00 マリカル[カラーC]

オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット（園田智代子/杜野凛世）

オプションパーツセット23（ヴァルキュリアコスチューム）[カラーC]、オプションパーツセット27（ミネルヴァコスチューム）[カラーA]

オプションパーツセット24（ターボコスチュームβ）[カラーA]、オプションパーツセット25（ターボコスチュームγ）[カラーC]

ルルチェ（リリーウエア）[カラーC]

オプションパーツセット26（クライムユニット）[カラーC]

キャスター/アルトリア・キャスター

SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）

春日未来 （20th Anniv. YOU AND アイ！）

「30 MINUTES FANTASY」では「リーベルソードマン」、「クラスアップアーマー（リーベルグラディエーター）」が2026年1月、「ローザンソードマン」、「クラスアップアーマー（ローザングラディエーター）」が2026年3月に発売予定。「カスタマイズストラクチャー2」は2026年2月、「鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ」は2026年3月に発売予定。

リーベルソードマン、ローザンソードマン

クラスアップアーマー（リーベルグラディエーター）、クラスアップアーマー（ローザングラディエーター）

カスタマイズストラクチャー2

鎧真伝サムライトルーパー 灼熱のガイ

「30 MINUTES PREFERENCE」では、「鹿目まどか（制服Ver.）」、「山田リョウ」が2026年3月に発売予定。

鹿目まどか（制服Ver.）

山田リョウ

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)TYPE-MOON/FGO PROJECT(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2021

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)BANDAI SPIRITS 2023

(C)SUNRISE

(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス