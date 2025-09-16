¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¥µ¡¼¥â¥¹¡Ö¿¿¶õÃÇÇ®¥±¡¼¥¿¥¤¥Þ¥°¡×¸ÂÄê¥Ü¥È¥ë
ËâË¡ÉÓ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¡¼¥â¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡Ö¿¿¶õÃÇÇ®¥±¡¼¥¿¥¤¥Þ¥° JNL-506DS¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î22Æü¤ËÆ±¼ÒÄ¾±ÄÅ¹¤ª¤è¤Ó¡Ö¥µ¡¼¥â¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Æ±ÍÆÎÌºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ä¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥Ü¥È¥ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÀµÌÌ¤ÈÇØÌÌ¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËâË¡¤Ó¤ó¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢°û¤ßÊª¤ÎÎä¤¿¤µ¤ä²¹¤«¤µ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¡£Îä¤¿¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£ÍÆÎÌ0.5¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¡¢Æ±ÍÆÎÌ¤Ç¤ÏºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤À¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È´¶¤ò¼Â¸½¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç³«¤¯°û¤ß¸ý¤Ï³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡×¡Ö¥ß¥Ë¡¼¡×¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡×¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¡×¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¡×¡Ö¥°¡¼¥Õ¥£¡¼¡×¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×Á´7¼ï¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£