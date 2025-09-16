ソフト９９がＳ高カイ気配、ＭＢＯに対抗しエフィッシモが１株４１００円でＴＯＢ実施
ソフト９９コーポレーション<4464.T>がストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２９６１円でカイ気配となった。旧村上ファンド関係者が設立した投資ファンドであるエフィッシモ・キャピタル・マネージメントが、ソフト９９に対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると１２日の取引終了後にメディア各社が相次いで報じた。週明け１６日付に公開された公開買付開始公告によると、買付価格は１株４１００円。ソフト９９は８月にＭＢＯ（経営陣が参加する買収）の実施を発表し、買付価格は１株２４６５円としていたが、エフィッシモ側はこれを大きく上回るＴＯＢ価格を示しており、ソフト９９株への買いを誘う格好となった。
買付予定数の下限は６１６万３３００株で、上限は設定しない。買付期間は９月１６日から１０月２９日。エフィッシモ側は、ソフト９９のＭＢＯに伴うＴＯＢ価格はＰＢＲ（株価純資産倍率）１倍を下回る「著しく割安な水準」だと指摘。そのうえで、エフィッシモ側のＴＯＢ成立後は「中長期的な企業価値向上に最大限寄与すべく、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスを強化することを目指し、経営・管理体制の見直しを支援していく」と表明した。
ソフト９９は１６日、エフィッシモによる公開買い付けに関する報道に対してコメントを発表。ＴＯＢの開始に関して「正式な連絡は行われておらず、また、当社において決定している事項もない」としたうえで、開示すべき事項が生じた場合には速やかに公表するとした。前週末のＴＯＢに関する報道を受け、東京証券取引所は１６日午前８時２０分から８時５５分までの間、ソフト９９の株式売買を一時停止した。
出所：MINKABU PRESS
