YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYouTube°åÎÅÂç³Ø¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡Ø¡ÚÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¸å²ù¡Û°Õ»×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¸í¤Ã¤Æ¤ë·ò¹¯²¾Àâ¡Ú¤Ê¤¼ÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¤?¡Û¡Ù¡Ê¸¶Âê¥Þ¥Þ¡Ë¤Ç¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅÀìÌç°å¤ÎÁ¤¿¹Íª°å»Õ¤¬¡Ö¼Â¤Ï¤¤¤Þ°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×·ò¹¯½¬´·¤ò3¤Ä²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤ò¸«Ä¾¤¹¤è¤¦Ãí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1. É÷¼Ù¤Ë¹³À¸Êª¼Á¤ÏÉ¬Í×¤«
Á¤¿¹°å»Õ¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ÎºÝ¤Ë¹³À¸Êª¼Á¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÉ÷¼Ù¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸¶°ø¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÙ¶Ý¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¹³À¸Êª¼Á¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÉÔÉ¬Í×¤Ê»ÈÍÑ¤Ï¡¢Ìô¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÌôºÞÂÑÀ¶Ý¡Ê¹³À¸Êª¼Á¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÙ¶Ý¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°Â°×¤ÊÉþÍÑ¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
2. ½ý¸ý¤Ï¾ÃÆÇ¤¹¤Ù¤¤«
¼êÅö¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ºÎ®¿å¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Àö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤¬´ðËÜ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¾ÃÆÇ±Õ¤ÏºÙ¶Ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ý¤Î½¤Éü¤Ë´Ø¤ï¤ëÀµ¾ï¤ÊºÙË¦¤â½ý¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼£Ìþ¤òÃÙ¤é¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£½ý¤ò´¥¤«¤µ¤ºÊ¤¤Ã¤Æ¼£¤¹¼¾½áÎÅË¡¡Ê¥â¥¤¥¹¥È¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¡Ë¤¬¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
3. ±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ÇËÜÅö¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤«
Èè¤ì¤¿»þ¤Ë±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ì»þÅª¤Ë²óÉü¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤äÅüÊ¬¤ÎºîÍÑ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¸µµ¤¤ÎÁ°¼Ú¤ê¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉ½¸½¡£º¬ËÜÅª¤Ê²óÉü¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¿çÌ²¤ä±¿Æ°¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤ÇÁ¤¿¹°å»Õ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤¦·ò¹¯½¬´·¤¬¤¢¤ì¤Ð¶¦Í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
