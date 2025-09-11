所ジョージ、“新たな愛車”納車に満面の笑顔「いいね〜なんだよ〜、楽しくなってくるな〜」
シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）の作業場「世田谷ベース」に、カスタムされた“新たな愛車”納車されたことが11日までに、明らかになった。同車を手掛けた46worksがインスタグラムで納車の様子を公開した。
【動画＆写真】所さんが満面の笑顔…カスタム施され、納車された“新たな愛車”の全貌
所は先日、オークションで気になったというホンダ『CB1300 SUPER FOUR』を60万円で購入したことを、YouTubeチャンネル「SETAGAYA BASE ユーチャンネル」で報告。その際に、「私は、イレギュラーが好きだから。（マフラーを）2本から4本出しにします」「マフラーをチタンで作ります」と構想を明かし、タンク塗装を注文済であると告白。それ以外にもカスタムする予定であると伝えていた。
46worksは、「世田谷ベースでの納車風景。『全然撮っていいよー』と許可をいただきましたので、是非。所さん、ありがとうございました！」とコメントを添え、動画で納車の様子を公開。所は、納車されたCBのマフラーを見ながら、「すごいな〜、なんでこんなにきれいに作れるんだろう？」「要所要所、ホントにきれいに作るね」「すばらしいわ」と感心。さらにエンジンをかけると、その音に「いいね〜」と笑顔を見せ、「いいね〜なんだよ〜、楽しくなってくるな〜」「面白い！楽しいだろうな〜」と今後のバイクライフに期待した。
そのうえで、同社の仕事っぷりを「その辺の街の工場ではできないです」と絶賛。「素晴らしいよ〜すてき、これ。いや〜いいな〜このマフラー」といつまでも見とれていた。さらに自身でもまたがり、「いいっしょ！」「すてきなバイクが1台増えたぞ」と満面の笑顔。さらに前から撮影していたカメラに「画格がよくないね。後ろからの方がかっこいいよね」と、カメラの位置を変え「ここで語りたいね。この美しさを」とマフラーを見せ「タイトにしまい込んだ、無駄のない作り込み」と最後まで絶賛だった。
また同社は、この時の写真も公開している。
