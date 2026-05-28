【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の錦戸亮が、5月27日放送のTBS系バラエティー番組「ニノなのに」（毎週水曜よる8時54分〜）に出演。事務所退所後、嵐の二宮和也と連絡を取っていたことを明かした。【写真】“約7年ぶりの再会”ニノ＆錦戸亮の共演ショット◆錦戸亮、二宮和也と約7年ぶりに再会この日、同番組にゲスト兼司会として登場した錦戸は「こんばんは！『ニノなのに』へようこそ」と元気よく挨拶。二宮から「元気！珍しい