「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。「令和の現役高校生に聞いた！ いま日本の総理大臣になってほしい人ランキング」について私見を述べた。

ランキングは「1位安倍晋三（13・0％） 2位自分（6・5％） 3位小泉進次郎（5・9％） 4位HIKAKIN（4・5％） 5位玉木雄一郎（4・0％） 6位大谷翔平（3・7％） 7位石破茂（3・1％） 8位山本太郎（2・5％） 9位石丸伸二（2・3％） 10位ひろゆき・小野田紀美（2・0％）」（※ワカモノリサーチ調べ、敬称略）となっていた。

ひろゆき氏は同ランキングを引用した上で「高校生が選んだ総理大臣になってほしい人。政治家率が結構高いのが、真面目に考えてる気がする。おいらが高校生の頃だったら『ヤムチャ』とか書いてそう。。。」とつづった。

ひろゆき氏の投稿に対し「HIKAKINとかよりなにげに大谷翔平と答えてるやつが一番やばいと思う」「石丸さんすごいなw このメンツで名前出るのかw」「ここに玉木さんが入ってくるのがさすがって感じだわ」などと書き込まれていた。