8月21日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されるゼンデイヤとロバート・パティンソンのW主演映画『The Drama（原題）』の邦題が『ドラマなふたり』に決定。あわせてポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：A24作品歴代3位のOP成績ゼンデイヤ×ロバート・パティンソン『The Drama』8月21日公開 全米で公開されると、A24作品の中で『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』に