「刺された……助けて……」クリスマスイブのラブホテルから悲痛な119番通報が入った。血まみれで発見されたのは、車椅子の53歳男性・山田崇雄さん。逮捕された22歳の女・佐野麻衣が警察に語った動機は、捜査員を仰天させるものだった。写真はイメージ©getty平成24年に起きた事件のダイジェストをお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。「こんな女は障害者の敵」麻衣は事件の3日