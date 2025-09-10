人気アニメ「ラブライブ！」国木田花丸役などで知られる声優の高槻かなこ(31)が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年12月に結婚した相手について説明した。

高槻は「ついにこの件をお話する時が来たということで…真相をお話しします」とし、結婚相手は「一般の方ですよ。王族ではないです」と語った。

高槻の結婚相手については、ネット上で「インドの王族」などという憶測が上がっていた。

高槻は「ありえない！ネットの情報を信じすぎだから」と語り「本当にないんですけど、一般の方ですよ。王族ではないです。私の旦那さんは、国籍がインドの方です。日本にはもう12年くらい住んでいるので、日本語もペラペラ。大学から日本に来て、日本で就職もして、普通に日系企業で働いているサラリーマンです」と明かし、出会ったのは共通の友人のホームパーティーとした。

噂の発端は、インドで挙げた結婚式の写真が流出したことで、「インドの結婚式って、全員王族みたいになる。本当にきらびやかな結婚式で」と説明していた。

また、高槻の事務所も「配偶者の方に関して、インターネット上では一部の心無い書き込みや、事実無根の憶測、人種的偏見を含む誹謗中傷が多数確認されております。また、開いての方の写真が無断で拡散されるなど、深刻なプライバシー侵害も発生しております。お相手は一般の方であり、芸能活動には一切関わっておりません。その尊厳や人権を著しく侵害する投稿や行為に対して、当社が断じて容認しません」とし、「悪質な投稿や画像の無断使用等については、状況に応じて専門家の意見んも踏まえながら、適切な対応を検討して参ります」と警告した。