¡ÖµÒ¤Ï¼«Ê¬´Þ¤á¤Æ3¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¼ç±é±Ç²è¤¬ÀäÉÔÄ´¡¢¡È¥Ï¥·¥«¥óÎ¥¤ì¡É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿2¤Ä¤Î´é
¡¡9·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤¬»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÁÐ»Ò·»¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±Ì¾¤Î¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²èÈÇ¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï11.8²¯±ß¡£Æ±Ç¯¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²èNo.1¤È¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£ºî¤â¿·ºî±Ç²è´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ç¤Ï½éÅÐ¾ì1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¡É¤ÈÊó¤¸¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
Ê¿Æü¤Ï´ÑµÒ¤¬3¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿·à¾ì¤â
¡ÖÆ±Æü¸ø³«¤ÎÏÃÂêºî¤Ï¹À¥¤¹¤º¤µ¤ó¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤°¤é¤¤¡£Æ±ºî¤Ï¥¨¥ó¥¿¥áÏ©Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾å¡¢¾å±Ç²ó¿ô¤â¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿·ºî±Ç²è¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£½µËö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÁ°ºî¤Î8³äÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë1²¯4783Ëü7740±ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Á°ºî¤è¤ê¤ÏÎô¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¶ìÀï¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÁ°ºî¤Ï¸ø³«¸å¤Ë10¡Á20Âå¤òÃæ¿´¤Ë¸ý¥³¥ß¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢10²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºîÉÊ¤ÎÉ¾È½¤â¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Î´ÑµÒ¤¬¸º¤ëÊ¿Æü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁ°ºî¤ÎÈ¾Ê¬¤É¤³¤í¤«¡¢1/3¤Î4²¯±ß¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡×¡ÊÆ±¡¦±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡SNS¾å¤Ç¤â¡¢
¡Ô¥Û¥é¡¼Í×ÁÇ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤·Îø°¦¥Ñ¡¼¥È¤¬Â¿¤¯¤Æ»ÄÇ°¤¹¤®¤¿¡Õ
¡ÔÁ´Á³ÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤È¥Ý¥Ã¥×¥³¡¼¥ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¡Õ
¡¡¤ÈÆâÍÆ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢
¡ÔµÒ¤Ï¼«Ê¬¤ò´Þ¤á¤Æ3¿Í¡¢¤È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤é¤º¤È¤â¿§¡¹¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Õ
¡¡¤È¡¢´ÑµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
¡Ö¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHK¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÏÄ«¥É¥é»Ë¾åºÇÄã¤Î»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¡£4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¤âÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨ 5.7%¤È¡¢¶ìÀï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤ÎÂ³ÊÔ¤Þ¤Ç¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤Î¡È¥Ï¥·¥«¥óÎ¥¤ì¡É¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡Ê¡²¬¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¡È1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¤âÏÃÂêºî¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡È¥Ï¥·¥«¥óÎ¥¤ì¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¸Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖºòÇ¯10·î¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ÈÃæÀîÂç»Ö¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£À¶½ãÇÉÏ©Àþ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç®°¦ÊóÆ»¤ÇÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìµ¤¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ïÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¶¶ËÜ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤È±Ç²è¤Î»£±Æ¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÈÃ¦¡¦¥¢¥¤¥É¥ëÏ©Àþ¡É¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë»þ´ü¡£26ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬±é¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ëÎø°¦¥Û¥é¡¼¤Ë½Ð¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÃæÀî¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢·ëº§¤âÉÃÆÉ¤ß¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ¡£·ëº§¤òµ¡¤ËÅÅ·â°úÂà¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡È1000Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î°ïºà¡É¤òÂç»ö¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£