【AnimeJapan 2026】 3月28日～3月31日 開催 会場：東京ビッグサイト

一般社団法人アニメジャパンは、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」を3月28日から3月31日まで東京ビッグサイトにて実施する。本日9月9日より出展社の募集を開始した。

2014年の初開催から13回目を迎える今回は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積でさらなる盛り上がりを目指して開催される。

一般来場者向けの出展ブースやステージを楽しむことができるパブリックデイは3月28日・29日、商談・ビジネスを目的としたビジネスデイは3月30日・31日、ファミリー、キッズ向けのアニメに関する展示やステージが行なわれる入場無料のファミリーアニメフェスタ2026は3月28日・29日に開催される。

「AnimeJapan 2026」開催概要

パブリックデイ

会場：東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期：2026年3月28日(土)・29日(日) 9時～17時 ※最終入場16時30分

展開内容：出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

ビジネスデイ

会場：東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期：2026年3月30日(月) 10時～18時 ※最終入場17時30分

2026年3月31日(火) 10時～17時 ※最終入場16時30分

展開内容：出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

ファミリーアニメフェスタ2026

会場：東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期：2026年3月28日(土)・29日(日) 9時30分～17時 ※最終入場16時30分

展開内容：出展ブース／ファミリーステージ／キャラクターグリーティング／ワークショップなど

主催：一般社団法人アニメジャパン

後援：一般社団法人日本動画協会

事務局：AnimeJapan運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

【主催コメント】

「AnimeJapan」は前回で12回目の開催となり、多くの出展社様のお力添えのお陰で、過去最多となる15万人の皆様にご来場いただき、国内外の沢山の方にイベントを存分に楽しんでいただきました。

今回も「世界最大級のアニメの祭典」として、より多くの方に「AnimeJapan」をお届けすべく、出展社の皆様と共にスタートを切りたいと思います。

「AnimeJapan 2026」パブリックデイ、ビジネスデイ、ファミリーアニメフェスタ2026出展社募集中

「AnimeJapan 2026」ではアニメ業界に関わる、多くの企業・団体からの出展を募集。パブリックデイ、ビジネスデイ、ファミリーアニメフェスタ2026同時に出展募集が開始される。

出展資格：アニメーション文化全般ならびに日本の産業の発展につながる企業・団体

出展申込期間：9月9日(火) ～11月14日(金)

□出展の詳細ページ

AnimeJapanが「新人クリエイター大賞」を創設

一般社団法人アニメジャパンは、文化庁の補助金により独立行政法人日本芸術文化振興会に設置された文化芸術活動基盤強化基金「クリエイター等支援事業（育成プログラム構築・実践）」における委託事業として、「新人クリエイター大賞」を創設。新人クリエイター大賞は、国内の教育機関に在籍する学生を対象とする短編アニメーションのコンペティションとなり、グランプリをはじめとした入賞作品は、国内外の配信プラットフォームにより、世界中のアニメファンへ届けられる。

この賞の創設により、アニメーターを育成する学校がより実践的なカリキュラムを導入することを促し、さらには、学生のアニメーション制作のモチベーション向上を目指す。詳細は後日公開。

主催：一般社団法人アニメジャパン、文化庁、独立行政法人日本芸術文化振興会

