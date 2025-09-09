カービィと阪急電車のコラボカプセルトイが9月第2週に発売！ えきいんさんカービィなど全4種
【星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車「カービィ号」～】 9月第2週 発売予定 価格：400円
「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」
バンダイは、ガシャポン「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」を9月第2週に発売する。価格は1回400円。
「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」は「星のカービィ」シリーズと阪急電車のコラボ商品。8月よりこれらのコラボが開始されており、ラッピングトレインの運行なども行なわれている。
商品としては電車ごっこを楽しむカービィたちを立体化した商品で、ラインナップは「カービィ（えきいんさん）」、「ワドルディ」、「ワドルドゥ」、「カービィ」の4種。単体でのディスプレイはもちろんのこと、複数個集めて並べることもできる。駅員風の帽子を被るカービィなど可愛らしい商品として販売される。
「カービィ（えきいんさん）」
「ワドルディ」
「ワドルドゥ」
「カービィ」
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp. KB25-11893