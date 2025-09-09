【星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車「カービィ号」～】 9月第2週 発売予定 価格：400円

「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」

　バンダイは、ガシャポン「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」を9月第2週に発売する。価格は1回400円。

　「星のカービィ×阪急電車 しゅしゅぽぽごっこ～阪急電車『カービィ号』～」は「星のカービィ」シリーズと阪急電車のコラボ商品。8月よりこれらのコラボが開始されており、ラッピングトレインの運行なども行なわれている。

　商品としては電車ごっこを楽しむカービィたちを立体化した商品で、ラインナップは「カービィ（えきいんさん）」、「ワドルディ」、「ワドルドゥ」、「カービィ」の4種。単体でのディスプレイはもちろんのこと、複数個集めて並べることもできる。駅員風の帽子を被るカービィなど可愛らしい商品として販売される。

「カービィ（えきいんさん）」

「ワドルディ」

「ワドルドゥ」

「カービィ」

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. (C)Hankyu Corp. KB25-11893