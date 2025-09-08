「千鳥の大悟さん（45）が映画に初めてメインキャストとして出演するそうです。大悟さんはこれまでいわゆる脇役として数々の映画に出演しています。ただ、Netflixのトークバラエティ『トークサバイバー〜トークが面白いと生き残れるドラマ』の芝居ブロックでは本格的な芝居を見せていました。

大悟さんは千鳥の単独ライブでオリジナル芝居をプロデュースするなど、実は以前からお芝居に対しての熱意は相当なものだっただけに、今回のキャスティングを喜んでいるといいます。この9月から撮影に入るそうです」（芸能関係者）

本格的な俳優デビューを飾ることとなった大悟。豪華な座組が組まれているようだ。

「主演を務めるのは綾瀬はるかさん（40）です。家族が題材で、大悟さんは綾瀬さんの夫役だとか。

今夏に放送された綾瀬さんの約3年ぶりの主演連ドラ『ひとりでしにたい』（NHK）では、愛猫と暮らし趣味はアイドルの推し活という39歳独身女子を好演。

同作品の第1話がNHKプラスにおける同時または見逃しでの視聴数が、これまでNHKプラスで配信された連続テレビ小説・大河ドラマを除くドラマの中で最多視聴数を記録したそうです」（前出・芸能関係者）

大悟と綾瀬による家族をテーマにした映画で、メガホンを握るのは超一流監督だ。

「‘18年に『万引き家族』でカンヌ国際映画祭の最高賞・パルムドールを受賞した是枝裕和さん（63）が今作の監督を務めると聞いています。綾瀬さんとは日本アカデミー賞で最優秀作品賞など各部門を総なめにした『海街diary』（’15年公開）などで共演しています。

是枝監督といえば一貫して家族をテーマとした作品に取り組み、国内外で高く評価されています。いまやカンヌ国際映画祭の常連ですから、今回の作品も国内外で話題になることは間違いないでしょう。大悟さんは役者としては綾瀬さんと“初共演”になりますから、どんなケミストリーが生じるか注目です」（芸能関係者）

国民的芸人×国民的俳優×国民的監督による映画がいまから楽しみだ。