9月6日、アイドルグループ「さくら学院」の卒業生で女優の松井愛莉が自身のInstagramを更新。《この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事となりました》と電撃発表。28歳の人気女優が、見事なゴールインを果たした。

「松井さんは2009年にティーン向けファッション誌『ニコラ』のモデルオーディションでグランプリを受賞。専属モデルとして13歳でデビューしました。翌年、アイドルグループ『さくら学院』のメンバーとなり、12月にメジャーデビュー。2012年のグループ卒業翌年には、結婚情報誌『ゼクシィ』のオーディションでグランプリを獲得、6代目CMガールも務めました。同年8月にフジテレビのドラマ『山田くんと7人の魔女』で女優デビュー。多くのドラマに出演しています。昨年には朗読劇『恋空』で舞台初出演にして主演するなど、実力も認められている女優さんです」（芸能記者）

芸能界に朗報がもたらされたが、Xではお相手のKOHEIにピンとこない人が続出しているようだ。

《みんな同じこと思ってるんや……コーヘイって誰やねん、と》

《松井愛莉さんの結婚相手、モデルKOHEIとか誰かわからなすぎるだろ》

《ごめんやけど相手の名前見て誰だ？ってなってもうた》

このKOHEI、じつは世界的なファッションモデルだ。日本国内での知名度は高くないが、俳優デビューも果たしている超有望株なのだ。

「宮城県出身の28歳で、本名は高畠晃平さんです。188cmと超高身長。小学生時代はオーストリアのウィーンで育っており、英語に堪能ということで世界で活躍しています。ランウェイモデルとしては世界トップクラスですね。ルイ・ヴィトンやプラダ、バレンシアガなどラグジュアリーブランドのショーに出演。年間で83ものショーに出演し、ショー出演ランキングで世界1位になった経験もあるといいます。日本ではユニクロ×J.W.アンダーソンの広告に登場しています。2022年からは俳優活動も開始。2024年10月19日ファッションサイト『Hypebeast』のインタビューでは《19歳ぐらいからずっとモデルをやってきて、自分の中ではやり尽くしたというか、違う世界も見てみたいという欲》が出たとし、現在の事務所に所属を決め《昔から映画をみるのが好きだったし、映画に出られるチャンスがあるなら出たいという思いもありました》と演技への憧れを語っています」（ファッション誌記者）

無名モデルかと思いきや、世界のファッション業界では超人気者。現在は役者としての飛躍を目指しているようだが、子役から芸能界で活躍している新妻の存在は心強いだろう。

松井も身長170cmの美脚であり、高身長カップルでもあるふたり。将来は“夫婦ランウェイ”もあるかもしれない。