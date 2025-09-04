ヤンキース傘下3Aスクラントンの前田健太投手（37）が3日（日本時間4日）、敵地でレッドソックス傘下3Aウースター戦に先発。8回2死までノーヒットノーランだったが、本塁打を打たれて降板した。7回2/3を1安打1四球9三振1失点の好投で試合も5―1で勝ち、スクラントン移籍後2勝目、今季3Aで5勝目を挙げた。

初回からストライク先行でテンポ良く、一ゴロ、遊ゴロ、三ゴロで3者凡退。2回は先頭打者をカットボールで空振り三振に仕留めてから四球を与えたが、2死一塁で前田のグラブをはじいたライナーを遊撃手が直接捕球して無失点に抑えた。

スイーパー、スライダー、スプリット、カットボールに最速94.1マイル（約151.4キロ）の直球も織り交ぜ、3〜7回はパーフェクト投球。8回に連続三振を奪ったところで95球に達し、マウンドにコーチと内野陣が集まったものの続投。しかし、7番の左打者に100球目のスイーパーを右翼へ運ばれて完封も消え、交代となった。前田は広島時代の2012年4月6日のDeNA戦でノーヒットノーランを記録していた。

前田は前回登板の8月28日（同29日）のメッツ傘下3Aシラキュース戦で3回を投げ、今季ワーストの10失点。今季3Aではカブス傘下アイオワ、ヤンキース傘下スクラントンを合わせて16試合で4勝6敗、防御率6.25となっていた。同31日放送のテレビ東京の番組では、「今年でアメリカは最後と決めていた。なので来年は日本に帰りたい」と日本球界復帰の意向を表明した。放送後はこの日が初登板で、ノーヒットこそ逃したものの日本球界へアピールの場となった。