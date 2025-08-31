会話のキャッチボールをスムーズにするにはどんなところに注意をすべきなのか。心理カウンセラーの五百田達成さんは「年上世代に注意が必要なのは、知らずにうちに上から目線にならない、また『要するに』『結局さ』などと相手が話している内容を途中で勝手に切り上げない、といったルールを守ることだ」という――。

【謙遜力】

■×「何だと思う？」と得意げにクイズを出す

○「釈迦に説法ですが」と下手に出る

×「ゴルフで一番重要なショットって何だと思います？」（普通に教えてよ……）

×「いま一番人口が減ってる県はどこでしょう？ ヒントは〜」（どうでもいい……）

×「この映画、誰が撮ったかわかる？ ほら、考えてみて」（興味ない……）

すぐにクイズを出したがる人がいます。

自分が知っている情報や知識を「すごいでしょう？」と自慢したいので、質問形式にして相手に考えさせようとする。相手も興味があると疑わない。誤答に対して「ブブーッ！」と言ったり、得意げにヒントを出したり。それでいて、サクッと正解を言われると不機嫌になる……。

相手からすると、ウンザリです。

「めんどくさいなあ」「どうでもいいなあ」と、イライラしてしまいます。

そもそも「教える」という行為は「上から目線」と受け取られかねない性質を持っています。ごく普通に「○○は●●ですよ」と伝えただけでも、「知ってたよ」「うるさいなあ」「偉そう」と思われてしまいがち。それなのに、意気揚々とクイズを出そうものなら、反感を買ってしまいます。

キャッチボールで言えば、グローブの中のボールをもったいぶって、なかなか投げない。そのくせ投げたと思ったらうるさく「ちゃんと捕って」と要求してくるようなものです。

■「上から目線」にならないために

○「パターが一番重要なんですって、知ってました？」（知らなかったです！）

○「俺も詳しくないんだけど、秋田県らしいよ」（へー、そうなんですね！）

○「釈迦に説法だとは思うんだけど、是枝裕和が撮ってるよね」（そうだね！）

会話IQが高い人は、クイズを出しません。

自分の知っている知識や情報を共有する際、持って回った言い方をせず、素早くシンプルに差し出します。そのほうが喜ばれると知っているからです。

ときには、「釈迦に説法ですが」「素人考えですが」といった言葉を添えることもあります。こうすることで「知識を自慢している」「偉そうに教えてくる」という、上から目線な印象を与えないようにしているのです。

ちなみに「大先生ならご存知かと思いますが」「私なんかに言われたくないと思うんですけど」などと過剰に持ち上げたり卑下したりしないようにしましょう。あくまでサラッと、シンプルに、がポイントです。

「ものを知っている」だけでは十分ではありません。「知っていることを、いかに上手く伝えられるか」こそが会話IQ。キャッチボールも、ボールをこねこねしてないで、さっと投げる、捕ってもらったら感謝して、自慢げな顔をしない、ということです。

★頭がいい人は、持って回らない

【忍耐力】

■×「要するに」とまとめる

○「どう思う？」と続ける

×「要するにさ、気持ちが折れた、ってだけのことでしょ」（決めつけられた……）

×「結局さ、機会損失をどれだけ避けるか、が課題だろ？」（それだけじゃない……）

×「ひと言で言ってくれる？ 簡潔にさ」（そんな簡単に言えない……）

「要するに」と話し始める人がいます。

長くなって出口が見えなくなってきた話を、ビシッと結論づけたい。これ以上話してもキリがないので、この辺で終わらせたい。「効率的」「論理的」を自負している人に多い傾向です。

こういう人は、「私がわかりやすくまとめてやった！」と得意げ。ですがその裏には不安や焦りも見え隠れします。

五百田達成『本当に頭がいい人の話し方 会話IQ』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）

というのも、話を終わらせたいのは完全に自分の都合。「飽きた」「話を見失った」「自分が中心じゃなくなった」、その状況に耐えられないので、半ば強引に会話の主導権を取り戻そうと、話を終わらせるわけです。これではまるで、大人の会話に飽きてしまった子どもです。

相手からすると「もっと話したかったのに」「勝手に“要さ”ないでよ」と不満が溜まりますし、「私の話に興味ないのかな？」と不信感も募ります。

キャッチボールで言うなら、突然大きく振りかぶって速い球を投げて「これで終わり！」と仁王立ちするようなもの。相手は「いきなり？」と驚いてしまうでしょう。

■勝手に話を切り上げない

○「気持ちが折れた、ってこと？ どう？」（そうかもしれません、あと〜）

○「機会損失は避けたいよね。どう思う？」（僕はそう思わないんですよ〜）

○「全然バラバラでいいから、感じたことを聞かせてよ」（じゃあ言いますね〜）

会話IQが高い人は、自分勝手に話を終わらせたりしません。

仮に目の前の話についていけなくなったとしても、それを表に出さず、じっくりと腰を据えてつきあいます。

出口の見えない話も、雑にまとめることはしません。ひとしきり自分なりのまとめを言ったら、最後は必ず相手にバトンを渡し、「……というふうに思うんだけど、どうかな？」とリアクションを待ちます。

本気で話を終わらせたい場合には「ごめん、話変えていい？」と合意を取る。そのほうが「飽きた！」「要するに」と一方的に終わらせるよりも、よほどフェアです。

キャッチボールは相手あってのもの。「疲れたから終わろう」にしろ「ボールを替えよう」にしろ、その都度相手の了解を取りながら行うべき。会話IQが高い人はきちんとそれをやっています。

★頭がいい人は、自分の都合で“要さ”ない

五百田 達成（いおた・たつなり）

作家・心理カウンセラー

1973年生まれ。東京大学卒業後、角川書店、博報堂をへて独立。コミュニケーションをテーマに執筆・講演を行う。『察しない男 説明しない女』ほか著書多数。

