Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

8月28日から発売となったGoogle（グーグル）の新スマートフォン「Pixel 10」シリーズ。米Gizmodoがいち早くこのスマホに触り、レビューをしています。

新たなプロセッサ「Tensor G5」やAI新機能なんかも気になるところ。なによりハイエンドモデルのProシリーズでは、 特にカメラや写真・動画の性能が気になりますね。

米Gizmodoの視点ではPixel 10 Pro / Pro XLはどのように映ったのでしょうか。見てみましょう。

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

より高性能なカメラと、今後数年にわたるAI進化の余地を備えたGoogleの「Pixel 10」シリーズのProモデル2機種は、当然ながら無印のPixel 10よりも優れた仕上がりとなっています。そして、Pixel 9 Pro / Pro XLのディテールを改良し、AIとGeminiとの統合を全面に押し出しました。

Pixel 10 Pro / Pro XLは、ハードウェアの性能のおかげAIタスク処理も強化され、カメラ、明るさが増したディスプレイなどなど、無印Pixel 10よりもワンランク上。とはいえ、AI新機能に対して魅力を感じる人以外は「Pixel 9 Pro / Pro XLから即買い替え！」といった感じじゃなくても大丈夫かも。

Google Pixel 10 Proシリーズ Pixel 10 Pro / Pro XLは、AIやGeminiの進化を見据えた将来性のあるハイエンドモデルスマートフォン。 長所：より明るくなったディスプレイ、バッテリー性能、超解像ズーム、新色の「Moonstone」、実用的なAI機能が豊富 短所：Tensor G5の性能はSnapdragonやAppleに劣る、リバースワイヤレス充電がなくなった

Pixel 10 Proのデザイン

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

Pixel 10 Pro / Pro XLの全体のデザインはPixel 9 Proシリーズから引き継がれており、大きな変化はありません。磨き上げられたアルミニウム製フレームにマットな背面ガラス、ロゴがメタリックになったという細部の変化はありました。

ディスプレイは、10 Proが6.3インチ、10 Pro XLが6.8インチ。いずれも「Super Actuaディスプレイ」で最大ピーク輝度が3,300nit。これはiPhone 16 Proの2,000nitを上回る、より明るくなったディスプレイです。この明るいディスプレイはお気に入りですが、実際iPhone 16 Proでも十分な明るさなんじゃないかなあ、とも思ったり。

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

新たなカラーバリエーションの「Moonstone」は、スタッフ間でも評価が分かれるような独特な色合いで、光の入り方によってグレーに見えたり紫がかって見えたりします。ほかにも、黒（Obsidian）、白（Porcelain）、黄緑（Jade）とありますが、個人的にはこの新色は最高だと思いますね！

パフォーマンスとバッテリー性能

搭載プロセッサは、Pixel 10シリーズすべて共通で「Google Tensor G5」。ですが、RAMは無印の12GBに対してProモデルは16GBと増量しています。ただし、Snapdoragon 8 EliteやApple A18 Proと比較すると、処理性能は劣ります。高負荷の3Dゲームでは、フレームレートの低下が目立つ場面もありましたね。

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

スピーカーも改良されて音質がよりクリアになりました。劇的な変化ではありませんが、音量が大きいほどクリアに聞こえる印象です。

バッテリー容量は10 Proが4,870mAh、10 Pro XLが5,200mAhでバッテリー持ちが向上しました。新たにQi2対応のワイヤレス充電と、iPhoneのMagSafe風の「Google Pixelsnap」というマグネット技術が搭載。最大出力が10 Proが15W、10 Pro XLは25Wで充電可能になっています。ここは若干差がありますが、これは本体サイズが大きいことで放熱性が増すので、より多くの電力を供給できるわけです。

カメラとAIの進化

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

Pixel 10シリーズ全体として、カメラ自体の大幅なアップグレードはありませんでした。スペックとしてはライトな性能の向上といった感じです。

Pixel 10 Pro / Pro XLには、背面に50MPの広角、48MPの超広角、48MPの5倍望遠のカメラが搭載しています。フロントは42MPです。

注目は、新機能のAIによる最大100倍の「超解像ズーム Pro」を搭載しているということ。30倍以上のズーム時に、AIがディテールを補完してくれるのです。AIによるシャープ補正といった感じのものですが、うまくいかないこともあるので、毎回魔法のようにきれいになるといったものではありません。

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

また、そのほかにもAIとGeminiを活用したAIによるカメラの機能があります。「カメラコーチ」機能は、その名の通りコーチのようにシーンを解析して撮影のアドバイスをしてくれるというもの。「オートベストテイク」では、類似する写真から合成してベストショットを生成します。

これらの機能については、AIによるカメラや編集機能というアプリケーション的な側面なので、一概にPixel 9 Proシリーズと比べて大きく機能が変わるというものではありません。が、やはり大幅なアップグレードはないとはいえ、カメラ関連の性能はたしかに向上しています。

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

GoogleのAIの未来

Pixel 10シリーズ全体として、関連情報から何をするかを提案してくれるような「マジックサジェスト」、通話しながら自分の声で翻訳してくれる「マイボイス通訳」といった新たなAI機能が搭載されています。

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

これらは、ユーザーが望むことを「スマホが先回りして助けてくれる」という体験を実現するものです。Googleはそれを実現しつつあり、Apple（アップル）がSiriでやりたいことを先取りしている印象です。実際、Appleが次世代SiriにGeminiを活用するかもしれないとの報道が出ているのも不思議ではありません。

今回、Pixel 10と比べてProモデルが優れているのは、カメラとバッテリーでしょう。ハードウェアとしてはそこまで大きく進化していない印象もありますが、カメラについてはたしかに進化しています。カメラとAIの進化の伸び代について、はProモデルに注目すべき点とも思えます。

iPhoneとAppleのエコシステムにしばられない人にとっては、AI時代のスマホ像をPixelに見ることができるはずです。これからより一層、スマホはAIと一体化していくでしょう。現時点でそれを形成することにPixel 10 Proは成功しているといえるはずです。