2026年、Samsungは独自のチップ「Exynos 2600」をいくつかのフラッグシップ機に搭載すると噂されています。次期「Galaxy S26」の一部市場向けモデルに加え、夏頃に登場すると見られる縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」への導入も取り沙汰されています。 ↑Exynos 2600の実力やいかに？ そうしたなか、このExynos 2600のGPU性能がQualcommの最新チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を上回る可能性が浮上しました。