Xiaomiが発表した3機種。左からXiaomi 17、Leica Leitzphone powered by Xiaomi、Xiaomi 17 Ultraケータイ Watch

「Xiaomi 17」など3機種を発表 Leicaがデザイン手がけた製品も

  • Xiaomiは現地時間28日、バルセロナで発表会を開催した
  • Xiaomi 17」や「Xiaomi 17 Ultra」を発表した
  • ライカがデザインを手がけた「Leica Leッツphone」も登場する
