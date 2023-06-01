「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」はカメラに詳しくなくても楽しめる1台 3月5日より、「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」（Leitzphone）が発売された。従来の“Leitz Phone”シリーズはシャープが製造を担い、MNOとしてソフトバンクが取り扱ってきたが、今回は製造をシャオミが担当。国内MNOでの取り扱いはなく、シャオミの公式ストア、一部量販店でのみ販売されている。価格は24万9800円となる。