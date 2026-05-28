Samsungが開発中と噂される折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8 Wide」について、カバー（折りたたんだ状態の外側）画面用の強化ガラス製プロテクターの写真が公開され、明らかに横方向に広いアスペクト比が確認されました。 ↑カバー画面用の強化ガラス製プロテクター（画像提供／Ice Universe）。 信頼性の高いリーカーのIce Universe氏は、Galaxy Z Fold8 Wide用とされる強化ガラス製スクリーンプロテクターの写真