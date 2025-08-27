生徒たちを教え導く立場のコーチがなぜ性加害を行ったのか……。2008年（平成20年）に起きた、フィギュアスケート教室コーチによる強姦事件。同事件の背景を前後編に分けてお届け。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／後編を読む）

【写真を見る】15歳のときにコーチからレイプ…性加害を訴えた元フィギュア選手



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

フィギュア界の重鎮が教え子の中2少女を強姦

井伏浩二（当時56）は国内の有名スケート選手なら誰もが知る男だった。かつては自身も五輪候補になるほどのスケート選手だったが、大学卒業後は指導者に転身。五輪メダリストを育てたコーチらと後進の指導にあたり、全日本のインストラクター協会の幹部になった。その指導ぶりには定評があり、事件前に悪い噂が立ったこともなかった。

その井伏が指導するスケート教室に被害者のA子（同13）とその妹（同8）が入ってきたのは事件の1年前のことだった。母親（同39）もかつて井伏の教え子だった。大学を卒業したばかりだった井伏のスケーティングは華麗で、「自分の子どもたちもぜひこの人に指導して欲しい」と母親が心に決めていたのだ。

当時、A子はバレエも習っており、しなやかな演技は将来の素質を感じさせるものだった。中1にして身長160センチあり、氷上に立った姿は大人の女を感じさせた。

A子は幼くして父親がいなかったこともあり、妹と2人で井伏にベッタリと甘えていた。中2の春、A子の祖母ががんで入院することになり、その世話で母親がかかりっきりになると、A子と妹は井伏の自宅に預けられた。

その家には井伏の妻もいたが、まるで実の子のように、井伏が帰宅すると、「お帰りなさーい」と言って抱きつき、妹と2人で井伏の取り合いをしていた。井伏が近所の居酒屋に行くと、必ずA子も付いて行き、堂々と酒を注文していた。

「未成年なんだから、ジュースにしなさい」

「いつも飲み慣れているから大丈夫よ」

A子の母親はバーに勤めており、小学生の妹ですら、水割りを作る知識があった。カウンターで、大人っぽい服装をして、梅酒や焼酎を飲んでいるA子の姿は、常連客らが「とても13歳には見えなかった」と口を揃えるほどで、会話の内容も大人びていた。店のマスターはA子が常連客の男性とこんな会話をしているのを聞いたことがあった。

「あの店員の女の子、彼氏おるんかな？」

「あの子はまだ男知らんでしょう。くさそうやし……」

「そんなこと分かるの？」

「分かるわよ。まだ処女だからダメ！」

「よく知ってるんだね」

「アハハ……、男なんてチョロいもんよ」

酔っ払っていただけなのかもしれないが、A子が酒をたしなんでいるのは有名な話だった。行きつけだった居酒屋のオーナーですら、井伏の妻から「あの子は13歳だから酒を飲まさないで」と聞かされるまで、成人女性と思い込んでいたのだ。

そんな背景のもとに、井伏は世間を震撼させる強姦事件を起こすのである。

事件当日…

以下が井伏の語る事件のあらましである。

事件当日の夜、A子は母親と井伏と一緒にショットバーへ飲みに行った。祖母の手術が成功したため、この日から母親も井伏の家で泊まることになったのだ。井伏はウイスキー、母親はカクテル、A子は焼酎のロックを注文した。A子がおかわりを注文しようとすると、「1杯だけにしなさい」と母親に注意されていた。

家に帰って来てから、井伏が台所の換気扇の前でタバコを吸っていると、A子が2階から降りてきて、「ママが先生におやすみの挨拶をしてきなさいって言うから……。おやすみなさーい！」と言ってきた。

その後もA子は何度も1階に降りてきて、「おやすみなさーい！」と繰り返した。その様子が何とも可愛らしくて、まるでモーションをかけているかのように感じた。

消灯後、トイレに行こうと起きたとき、井伏は2階に上がる階段の電気がつけっぱなしになっていることに気付いた。先ほどのA子の態度を思い出し、ソッとA子が寝ている部屋に入った。A子の名を呼ぶと目を覚まし、喜んでいるような表情を見せた。

「シィーッ！」

井伏はA子の唇に軽くキスした。抵抗する様子がなかったので、添い寝してディープキスした。A子のパジャマの下から手を入れて胸を揉み、もてあそんだ。その後も行為を続けるも結局、A子が途中で「疲れた」「眠たい」と言うので、部屋を出ることにした。

「このことは内緒だよ」

ところが、被害者であるA子の言い分はまったく違うのだ。

〈《懲役は…》「酔っ払って妻と間違えた」と言い訳する始末…「教え子の中2女子」に手を出した元オリンピック候補（56）の末路（平成20年）〉へ続く

（諸岡 宏樹）