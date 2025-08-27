プロ野球は残り30試合前後となり、優勝争いが佳境を迎える一方、9月に差し掛かるこの時期は、各球団が来季に向けた動きを本格化させていく時期でもある。

中でも重要ミッションといえるのが監督人事である。

就任1年目でリーグ優勝が目前に迫る阪神の藤川球児監督（45）はともかく、今季限りでの退任が既定路線といわれているひとりが、就任6年目を迎えたヤクルトの高津臣吾監督（56）だ。

一軍投手コーチ、二軍監督を経て2020年に就任。21年からリーグ連覇を達成、21年にはオリックス相手に日本一になったものの、今季は首位阪神から25ゲームの大差をつけられ、借金23で最下位に低迷。積極的な若手起用が芽を出しつつあるものの、任期は1年。3年連続Bクラスは決定的で、契約満了による退任は不可避とみられている。

セ・リーグではDeNAの三浦大輔監督（51）の去就も流動的とみる向きがある。

昨季はリーグ3位からCSを突破、1998年以来の日本一を達成した。27年ぶりリーグ優勝への機運が高まった今季は、3、4月を10勝13敗2分けで開幕ダッシュに失敗。5月は貯金7を稼いだものの、6、7月は2カ月連続で負け越し。この8月も25日時点で10勝10敗のタイで、52勝56敗5分け、借金4の3位にとどまっている。

阪神が優勝マジック16で独走する中、リーグ優勝はもはや絶望的。しかも、首位阪神に4勝10敗2分け、2位巨人に6勝14敗1分けと上位チームに対して分が悪いのは、三浦監督の采配と無関係ではないだろう。

「主砲のオースティン、牧が相次いで故障離脱したことで、リーグ屈指の破壊力を誇る打線が低調。特に攻撃面の采配、選手起用は就任当初から詰めの甘さが解消されないのは確か。得点圏で中途半端な作戦を取ったり、適材適所の代打、代走を起用できない。球団内にも三浦監督の手腕を疑問視する声があるといいます」（コーチ経験のある球団OB）

チーム周辺では、フロントの補強下手を指摘する声もある。

「年俸9億円で2年ぶりに復帰したバウアーは勝てない上、起用法を巡って首脳陣と一触即発の事態を招いた。昨季、米球界から3年10億円で復帰した筒香もしかり。今季は打率.178と全盛期の力には程遠い。大金をかけた補強がプラスになるどころか、むしろマイナスになっている以上、フロントの責任問題も不可避です」（前出のOB）

「人気とイメージの面でも適任」

三浦監督の契約年数は非公表。昨季の日本一で新たに複数年契約を結んでいる可能性もあるが、「仮に今季、Bクラスに低迷するようなら、さすがに南場オーナーのショックは大きい。監督、フロントともに刷新される可能性はある」とは、前出のOBだ。

パでは現在、ソフトバンクと熾烈な優勝争いを繰り広げる日本ハムの新庄剛志監督（53）が今季、契約最終年。

オリックスと3位争いをする4位楽天の三木肇監督（48）も複数年契約を結んでいるといわれるが、成績が低迷すれば頻繁に監督の首をすげ替える球団だけに予断を許さない。

そんな中、来季の新監督候補として動向が注視されるのが、前DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（50）だ。16〜20年のDeNA監督時代は、就任直前まで10年連続でBクラスに低迷していたチームを5年間でAクラスに3度導き、17年にはCSを突破して日本シリーズに進出を果たした。現在は、自身のYouTubeチャンネルで野球論を展開、野球教室などで野球人口の拡大に努めている。

「23年には日本で野球殿堂入りしたラミちゃんは先日、母国・ベネズエラでも野球殿堂入りを果たしました」と、さるメディア関係者がこう続ける。

「監督としては、投手の配球を徹底的に研究するなど、データに即した緻密な野球が信条。DeNA監督時代は、メジャーと同様に、フロント主導の体制で、フィールドマネジャーに徹した。補強や育成に対する意見、考えはある一方で、選手起用についてもフロントの方針を受け入れ、補強に関してもほぼノータッチだった。実際、新外国人選手の獲得を、マスコミと同じタイミングで知ることもあったほど。その点で、DeNAはもちろん、楽天や日本ハムのようなフロント主導型の球団にもフィットできる。ヤクルトもGM制度を導入している今は、基本的にはフロントの意向が重視されますからね。その意味でも、非常に柔軟性、適応力が高いラミちゃんは、球団にとっても有用な監督といっていい。人気とイメージの面でファンにも受け入れられやすい人材なのは間違いありません」

当のラミレス氏は、2度目の監督就任に意欲的だという。外国人と日本人、両方の感覚を併せ持つ貴重な“ラミちゃん”の周辺が騒がしくなりそうな気配だ。

◇ ◇ ◇

