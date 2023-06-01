◇セ・リーグ広島3─5巨人（2026年5月12日岐阜）広島・田村俊介外野手（22）が12日、思い出の球場で昇格即同点打を放った。巨人戦（岐阜）に「8番・左翼」で今季初先発し、1点を追う4回1死満塁の好機にフォークを右前へ。「勝負の年」と位置付ける5年目に、確かな一歩を踏み出した。試合は、同点の9回に中崎翔太投手（33）が佐々木にサヨナラ2ランを被弾。借金は再び今季最多の8に膨らんだ。巻き返しに燃える22歳が、敗