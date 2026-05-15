家族の借金が思わぬ形で、自分の人生に悪影響を及ぼす──。こうした不安は、決して珍しいものではなく、現実の問題として迫ってくることもあります。今年3月、X（旧Twitter）上で「祖父の借金」をめぐる投稿が話題となりました。投稿者は、祖父が連帯保証人となった多額の借金について、取り立てが自分にも及ぶ可能性を知ったとし、「自分の身を守るために弁護士を目指す」とつづっています。●「孫も払うの？」相続の基本ルール