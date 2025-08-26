¥ß¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¹âÀÇ½¤Ê¤Î¤Ë¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡£AGM¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á
¥¢¥á¥ê¥«È¯¥¢¥¦¥È¥É¥¢¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ëµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎAGM MOBILE¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÖLegion Pro¡×¤ÎÆüËÜÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Õ¥Í¥¹Àß·×¡õËÉÙ¤Êµ¡Ç½
ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÊÆ·³¤Î·³¼ûÉÊÄ´Ã£µ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë¥ß¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ÊMIL-STD-810H¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¿¥Õ¥Í¥¹¤µ¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ä³¤¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢·ã¤·¤¤¾×·â¡¢¿¶Æ°¡¢²¹ÅÙÊÑ²½¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¾×·â¤ä½ý¤Ë¶¯¤¤¥´¥ê¥é¥¬¥é¥¹3¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ 5µ¤°µËÉ¿å¤ÈIP68ËÉ¿ÐËÉ¿å¤ò¥¯¥ê¥¢¡£¿å¿¼50m¤Ç10Ê¬´ÖÂÑÀ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£³¤¤Ç¤â»³¤Ç¤â¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¬¥·¥¬¥·»È¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
AGM Nexus¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤ò»öÁ°¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¸½ºßÃÏ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£GPS¤Î¤Û¤«µ¤°µ·×¡¢¹âÅÙ·×¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¹¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¾ðÊó¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÐ»³¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ÇÅÅÇÈ¾õÂÖ¤¬°¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÀìÍÑ¤Î¿å±Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈÀºÌ©¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢100°Ê¾å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ç¤ÎµÏ¿¡¦ÄÉÀ×¤ËÂÐ±þ¡£¿´Çï·×¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¿çÌ²¡¢·ìÃæ»ÀÁÇ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤ò¾ï¤Ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤Ç¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤ÉÅ¬ÀÚ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡Ç½¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅÅÃÓ»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤âÆÃÉ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï370mAh¤Ç¡¢¥Ø¥Ó¡¼»ÈÍÑ»þ¤Ç10Æü´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¾õÂÖ¤Ç30Æü´Ö°Ê¾å»È¤¨¤Þ¤¹¡£É¸½à¤Î¥Í¥ª¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¸ò´¹ÍÑ¥Ù¥ë¥È¤âÉÕÂ°¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥ß¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯Ç§¾ÚºÑ¤ßÀß·×¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ªÃÍÃÊ¤âÄ¥¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü4980±ß¡£Amazon¤À¤È1Ëü9999±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢5,200±ß¥ª¥Õ¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤¤¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤À¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
