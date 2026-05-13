ノア１３日の後楽園大会でＧＨＣヘビー級王者のシェイン・ヘイスト（４０）が挑戦者のＫＥＮＴＡ（４５）の挑戦を退け初防衛に成功した。２日の両国大会でＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝）を破り王座を初戴冠したヘイストは「ＷＨＩＴＥＲＡＶＥＮＳＱＷＡＤ（ＷＲＳ）」で同門の?友達?ＫＥＮＴＡを初防衛戦の相手として指名。２０１３年９月以来、１２年８か月ぶりに２人のＧＨＣ戦が実現した。試合は両者一