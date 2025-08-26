【夏の甲子園「ネット裏怪情報」】

今夏の甲子園では広陵（広島）で部員による部内暴力が発覚、2回戦から出場を辞退。SNSでは同校や甲子園に爆破予告が届くなど大騒ぎになった。

部内暴力は被害者の保護者からの告発により明らかになったが、高野連の宝会長は暴力やハラスメントなどの不祥事事案に関して10日の記者会見で、「本当に細かいものから報告してもらって年間1000件以上になる」と話した。

高校の野球部はまさに不祥事の巣窟といえるが、実際、表沙汰になっていない“事件”は少なくない。

今夏甲子園に出場した高校には昨夏、ある告発文書が届いた。

「○○監督が子供を血だらけにしている」

差出人はその高校の「OB有志」。学校が調べると、そうした事実は一切なかった。その監督は部員に怒鳴ることはあっても、手を上げた形跡はない。そのまま放置していると今度は、「証拠はある。監督をクビにしなければ、動画、写真をばらまく」と警告文が送られてきたという。

実際に監督が部員を血まみれにするほどの状況なら、甲子園の出場などままならない。

当の監督に話を聞くと困惑しきりだったが、現体制を引きずり降ろしたい一部OBの嫌がらせだともっぱらだ。

今夏の甲子園は“番狂わせ続出”の波乱模様。優勝候補が序盤で姿を消すケースも相次いだ。なぜ、これほど予想を裏切る展開となったのか。識者が警鐘を鳴らすのは、「年間を通した過密日程」という深刻な構造的問題だった。いったいどういうことか。

