「春季高校野球関東大会・２回戦、山梨学院１０−３水城」（１７日、千葉県総合スポーツセンター）２回戦４試合が行われ、山梨学院が七回コールドで水城を下した。今秋ドラフト上位候補で二刀流の菰田陽生投手（３年）は左手首の骨折のため、登録を外れてスタンドの最前列で応援。吉田洸二監督（５７）は菰田の予定より早い回復により、夏の県大会の最後には登板を見込んでいる事を明かした。専大松戸は花咲徳栄に１１−４の七