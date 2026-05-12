昨年7月末に発覚した広島の名門・広陵高校における集団暴行事件。【文書入手】広陵高校側が被害者の両親に渡した報告書同校は昨夏の甲子園大会1回戦勝利後に出場を辞退し、甲子園41勝の中井哲之・前監督も退任した。10月に発足した第三者委員会の調査結果が待たれるなか、新たな動きがあった。同校野球部OBが話す。「野球部とは距離を置いていた中井さんが、中学生の勧誘（スカウト）のためクラブチームの現場を訪れたようです