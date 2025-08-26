「引退後の引きこもり生活では友人と顔を合わせることも少なくなり、かなり退屈しているそうです。ただ、この夏は心躍るひとときもあったようです」

こう語るのは芸能関係者。女性トラブルによって芸能界を引退した中居正広氏（53）の隠遁生活だが、数少ない娯楽もあったという。

「高校野球ですよ。中居さんはプロ野球だけでなく高校野球も好きで、過去には1人で甲子園を訪れて観戦したこともあったといいます。

今年の白熱した試合のなかでも特に中居さんを熱くさせたのが神奈川県の平塚学園高等学校。実は中居さんの母校なんです」（前出・芸能関係者）

平塚学園はこの夏、神奈川大会に出場し準々決勝で強豪・横浜高校と対戦。春夏の甲子園で6回の優勝経験のある横浜高校に、平塚学園は9回ツーアウトまでリードするという熱戦を繰り広げたのだ。

「中居さんは高校1年時、地元近くである平塚学園に在籍していました。わずか1年ほどで芸能活動のため都内の高校に転校しましたが、地元愛の強い中居さんとしてはいまだに思い入れがあるのでしょう。平塚学園の快進撃にかなり興奮していたといい、“本当は球場で観戦したかった”というほど。さすがに人目が憚られたようですが……。

結局平塚学園は土壇場で横浜高校に逆転されてしまいましたが、母校の球児たちの活躍に中居さんも熱くなっていたそうです」（前出・芸能関係者）

最近は仕事関係者に対する返信が滞るなど“体調不良説”が浮上していた中居氏だが、

「体調が回復してから、中居さんは親しい友人に2度にわたって《ひま、ひま、ひま》とLINEでメッセージを送っていたといいます。引退後は趣味のゴルフにも行けず、“本当はゴルフがしたいけれど、周りの目があるから行けなくてつまらない”と知人に話したこともあったと聞いています。夏の楽しみだった甲子園も閉幕し、再び空虚な生活へと戻ってしまったのでしょう」（前出・芸能関係者）

孤独な隠遁生活が好転する日は来るのかーー。