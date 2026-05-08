WHO（世界保健機関）は、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、これまでに5人の感染を確認したと発表しました。WHOは7日、会見を行い、感染が疑われている8人のうち新たに2人の感染を確認し、感染者はあわせて5人になったと発表しました。WHO・テドロス事務局長：「アンデス株」の潜伏期間は最長6週間のため、今後さらに感染者が報告される可能性がある。WHOは今後、感染者がさらに増える可能性があるとの見