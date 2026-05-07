シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキの公式サイトが７日に更新され、緊急手術したことを報告した。４月２８日に緊急搬送され、「穿孔性（せんこうせい）虫垂炎による腹膜炎」と診断。緊急手術の後に胸水（きょうすい）が貯留し「被包化胸水（ひほうかきょうすい）を併発しました」という。１５日の松戸公演を延期し、１７日の新潟公演と１９日の石川公演を中止することを発表した。「『ＡｎｇｅｌａＡｋｉＴｏｕｒ