ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社（東京都港区）は、このほど「子宮頸がん検診」に関する意識調査を実施、その結果を発表しました。それによると、子宮頸がん検診を未受診の主な理由は「なんとなく」が約4割にのぼることがわかりました。【調査結果】直近2年以内に子宮頸がん検診を受けていない理由は…調査は、全国の30〜60歳の女性2047人を対象として、2025年11月〜12月の期間にインターネットで実施されました。厚生労働