「徳川埋蔵金伝説」の謎に迫る。



「現在の価値でいうと20兆円」にもなるという徳川埋蔵金。動画では、その起源が幕末に遡ることが解説される。鎖国を解いたことで金の海外流出を恐れた幕府が隠したとされるが、江戸城の無血開城後には「小判一枚すら残っていなかった」という。この不可解な状況から「絶対どこかに隠した！」という憶測が広まり、壮大な伝説が生まれたのだ。



伝説には全国に40もの説があるが、驚くべきことに「そのうちの27説が群馬県内にある」という。最も有名なのは「赤城山説」で、1990年代にテレビ番組で大々的な発掘が行われたことでも知られている。動画では、かつての発掘現場を訪れるが、現在は静かな山林に戻っている。さらにナナジャパさんは、「赤城山が真の埋蔵金を隠すためのおとりの場所だった」という、ミステリーを深める説も紹介している。



次に有力なのが「日光東照宮説」だ。ここで鍵となるのが、誰もが知る童謡「かごめかごめ」。「かごの中の鳥は“鳥居”を、夜明けの晩に鶴と亀が滑った（統べた）」といった歌詞の解釈に触れ、これが埋蔵金のありかを示す暗号ではないかと考察。実際に日光東照宮にある徳川家康の墓の近くには鶴と亀の像があり、そのミステリアスな関連性を紐解いていく。



幕府の勘定奉行だった小栗上野介が隠したとされる「金井沢金山説」など、複数の説を現地取材を交えて深掘りしていく本動画。歴史ロマンあふれる壮大な謎解きは、見る者の冒険心をくすぐる。「150年以上もこうやって日本の最大の埋蔵金伝説として語られているっていうのは、本当にすごいことですよね」と締めくくった言葉が、この伝説の奥深さを物語っている。