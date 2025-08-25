【MLB】ドジャース 8-2 パドレス（日本時間25日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、45号ソロを放つなど4打数1安打1四球だった。チームは8-2でカード最終戦に勝利した。再びパドレスと並びリーグ首位に浮上した。

相手先発ピベッタと対戦した第1打席では四球で出塁し、その後T・ヘルナンデスの犠飛で生還。今季121得点目となった。3回先頭の第2打席では高めのボールゾーンのシンカーを振らされて空振り三振。5回2死の第3打席では中飛に倒れた。

7回の第4打席では2番手エストラダと対戦。2球目には三塁側が空いたシフトを狙い、バントの構えを見せる場面もあった。その後はカウント1-2から内角のフォーシームに空振り三振に倒れた。

ドジャースは先発した山本が3回に逆転2ランを浴びるも、6回にフリーマンが同点ソロ。7回にはラッシングに勝ち越し3ランが飛び出し、詰めかけた多くのドジャースが大盛り上がり。その後フリーマンに2打席連発となる2ランが飛び出し、リードを広げた。

大谷は9回1死の第5打席では松井と対戦。94.1マイル（約151.4キロ）のフォーシームを完璧に捉え、右中間スタンドに運んだ。打球速度108.9マイル（約175.3キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度28度の確信弾だった。本塁打は5試合ぶりで、パドレスとの最終戦で意地の一発を叩き込んだ。先発した山本由伸投手は6回4安打、2失点。6三振を奪う92球の力投で11勝目をマークした。

これでドジャースとパドレスのレギュラーシーズンの直接対決が終了。両チーム131試合で74勝57敗の成績で並んだ。両チーム残りは31試合で、互いに全勝しても今季の直接対決で勝ち越したドジャースが優勝するため、ドジャースにマジック31が点灯した。（Full-Count編集部）