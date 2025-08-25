¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡×¡ÖºÇÂç¤Î¶¼°Ò¡×Á´£²¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Àä»¿¡ª¡Ö¹¶·â¤ÎÍ×¤À¡×
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö£¸·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè£²Àá¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¤Ë£²ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë£²ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢£²¡½£²¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡££²¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤½¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£·ÅÀ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¤³¤¦¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ð¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤È¥·¥å¡¼¥È¤Ïºã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ì¥¥ì¤Îµ×ÊÝ¤¬£²ÅÀ¤ò±é½Ð
¡¡£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ¤Ï¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤Ç»ý¤ÁÁ°¤Î¥¡¼¥×ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡££²¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤½¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØNoticias de Gipuzkoa¡Ù¤Ï¥Á¡¼¥à£²°Ì¤Î£·ÅÀ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¤³¤¦¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ð¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤È¥·¥å¡¼¥È¤Ïºã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥ì¥¥ì¤Îµ×ÊÝ¤¬£²ÅÀ¤ò±é½Ð