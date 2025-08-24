¼«¼çÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡ÅÁÅýÇË²õ¤Ë³ëÆ£¤â¡ÄÀçÂæ°é±Ñ¤¬ÌÏº÷¤¹¤ë¡ÈÎáÏÂ¤Îº¬ÀÌîµå¡É
ÀçÂæ°é±Ñ¤Î¿Ü¹¾¹Ò´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡È¼çÂÎÀ¤È¼«¼çÀ¡É
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê31ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ï3²óÀï¤Ç²Æì¾°³Ø¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÂç·ãÆ®¡£2022Ç¯¤ËÍ¥¾¡¡¢2023Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Æ±¹»¤Ïº£Ç¯¤âÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¿Ü¹¾¹Ò´ÆÆÄ¤Ï³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4µ¨¤Ö¤ê¤Ë¹Ã»Ò±à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÀçÂæ°é±Ñ¡£²Æì¾°³Ø¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¿Ü¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ø¤Î¡Ë»þ·×¤Î¿Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤³¤ì¤ÇÆ°¤¤À¤·¤¿¡×¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ì¤·¤ßÇº¤ßÂ³¤±¤¿¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢Í¥¾¡¤ä½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦À®²Ì¤¬½Ð¤¿Ãæ¤Ç¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤Ç°é¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÅý¤òÁ´Éô²õ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¸·¤·¤¯¤ä¤í¤¦¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡ÈÊÑ³×¡É¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¼«¿È¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Ü¹¾´ÆÆÄ¤¬ÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼çÂÎÀ¤È¼«¼çÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖåºÎï¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼çÂÎÀ¤È¼«¼çÀ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¡£¼«¤é¹Í¤¨¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ëÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤Ë¾¡¤Ä¤ó¤À¤È¤¤¤¦º¬À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº¬À¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Èº¬À¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿Àº¿ÀÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢Âç¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ÆËá¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç¿Í¤Ç¤âÇ¯¡¹²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿¤é´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÉÔËþ¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¼çÂÎÀ¤ä¼«¼çÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Í¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¡×¡£¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áª¼ê¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡Ë¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ¤Îº¬ÀÌîµå¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¼çÂÎÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à±¿±Ä¤¬¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ëº£¡¢¿·¤·¤¤·Á¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡ÈÎáÏÂ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¡É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë