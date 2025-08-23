½éÍ¥¾¡¤Î²Æì¾°³Ø¡¦Èæ²Å´ÆÆÄ¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¡¡¥Ê¥¤¥ó¤ÈÃÏ¸µ¤Î¡ÈÂçÀ¼±ç¡É¤Ë´¶¼Õ
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï23Æü¤Ë·è¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¡¢²Æì¾°³Ø¤¬ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡£Æ±¹»¤È¤·¤Æ¤Ï½é¡¢¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï2010Ç¯¤Î¶½Æî°ÊÍè15Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î´èÄ¥¤ê¤Ë¿Ô¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È´î¤Ó¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ë2»àÆóÎÝ¤Ç°¤ÇÈº¬Íµ³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸ÍãÀþ¤ØÆ±ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£6²ó¤Ë¤Ï2»àÆóÎÝ¤Ç4ÈÖ¡¦µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´Êá¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤âºÆ¤Óµ¹ÌîºÂ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿¿·³ÀÍ¸¾Åê¼ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬8²óÅÓÃæ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£ºÇ¸å¤ÏÆ±¤¸¤¯2Ç¯À¸¤Îº¸ÏÓ¡¦ËöµÈÎÉ¾çÅê¼ê¤¬9²ó¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¼ººö¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê»»¦¤Ç27¸ÄÌÜ¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÇÁ°Æü¤Ë¤ÏÆáÇÆ-´ØÀ¾´Ö¤Î¹Ò¶õÊØ¤¬ÁýÊØ¡£²Æì¤âÂçÇ®¶¸¤À¤Ã¤¿¡£Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤â²Æì¤«¤éËÜÅö¤ËÂçÀª¤ÎÊý¤¬ÂçÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤âºÇ¸å¤ÎÎÏ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¾°³Ø¤Ï1999Ç¯¡¢2008Ç¯¤ËÁªÈ´¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¡£²Æì¸©Àª¤Ç¤ÏÅçÂÞÍÎ¾©Åê¼ê¤òÍÊ¤·¤¿¶½Æî¤¬½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤·¤¿2010Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¤Î²ÆÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Èæ²Å´ÆÆÄ¤Ï¿·³À¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤Æ°ìÈÖ¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«5¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢8²ó¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë