TVアニメ「ダンダダン」公式SNSが22日更新され、同アニメの楽曲を巡る問題について言及した。

同アニメ第18話では、「HAYASii」と名乗るビジュアル系メタルバンドの4人組がロックナンバー「Hunting Soul」を歌唱。X JAPANを彷彿とさせる姿がネットで話題となっていたが、YOSHIKIは「えー？この件何も知らないんだけど」と投稿、18日には「今回の件、全て関係者に任せます」としていた。

この日「ダンダダン」製作委員会は「このたびはTVアニメ『ダンダダン』における楽曲『Hunting Soul』に関しまして、皆様にご心配をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「本楽曲は、 製作チーム一同が尊敬してやまない YOSHIKI 様と X JAPAN様のような熱量をアニメの中で表現すべく、また、音楽演出において、『ダンダダン』のアニメにおけるストーリーやシーンにマッチし、かつ作品としてのクオリティをさらに上げられるようにとの想いで制作いたしました」と経緯を説明。

「しかしながら今回、 YOSHIKI 様及び X JAPAN 様に対して、 事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまったことは本意ではなく、心からお詫び申し上げます」と謝罪。「権利関係につきましても、関係各所と建設的に協議を進めております」と伝えた。

さらに「本件についてはYOSHIKI様ともすでにお話をさせて頂いており、今回を契機に、未来に向けた創造的な取り組みを共に考えている所でございます」と現状を報告。「YOSHIKI様 XJAPAN様、そしてファンの皆様、またダンダダンファンの皆様や 関係者の皆様には、ご心配をお掛けいたしましたことを改めて深くお詫び申し上げますとともに、今後とも本作品を温かく見守って頂けますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。