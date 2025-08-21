【40・50代】派手じゃない！ おしゃれにキマる「ハイライトヘア」で白髪悩みも解決♡

白髪やボリューム感の変化に悩みがちな40・50代の髪。そんな変化を前向きに楽しみたい人に注目されているのが、自然にトーンアップできる「ハイライトヘア」。今回は、白髪ぼかしにも効果的で、全体の印象を品よく引き締めてくれるスタイルを厳選してご紹介します。

やわらかボブに、極細ハイライトで立体感をプラス

最初にご紹介するのは、やわらかなレイヤーボブに極細のハイライトを組み合わせたスタイルです。ベースはベージュ系で、ハイライトとのコントラストは弱めながら、さりげない立体感が生まれます。パツっと感を残した毛先は軽く外ハネに、表面はゆるく巻いて動きをプラス。派手に見えないのに表情が出る、上品な仕上がりです。

ミディアムレイヤー × くびれで、軽やかな印象に

続いてご紹介するのは、地毛風のブラウンに、明るめベージュのハイライトを細かくなじませたレイヤーミディ。くびれのあるシルエットとカラーのやわらかさが相まって、落ち着いた雰囲気の中にも軽やかさを感じられます。結べる長さもキープしているので、扱いやすさも◎

グレージュベースで引き締める、メリハリボブ

ベースカラーにグレージュを選び、細めのハイライトを織り交ぜたレイヤーボブ。やや強めのコントラスト設定ながら、全体のトーンは落ち着いており、上品なメリハリが効いています。髪に自然な陰影が生まれることで、横顔やシルエットも美しく見せてくれそうです。

艶と透明感で魅せる、ナチュラルレイヤーミディ

最後にご紹介するのは、艶感のあるブラウンをベースにした、レイヤーミディです。全体には極細のハイライトを控えめに入れてあり、主張しすぎず自然な明るさをプラス。トップを内側に、裾は外にワンカールでスタイリングすることで、ナチュラルな奥行きが生まれ、こなれ感が漂います。

writer：内山友里