米大リーグ（MLB）公式インスタグラムが、2026年5月10日（日本時間）、母の日を記念して選手と母親の写真を公開した。1999年5月14日の日付入り写真MLBのインスタグラムは「今日はお母さんのための日ですMLBより、母の日おめでとうございます！」と投稿。選手と母親の2ショットを多数公開した。1枚目には、幼い頃の大谷翔平選手（31）と、母親の2ショットが。写真には、1999年5月14日の日付が入っている。コメント欄には「大谷の