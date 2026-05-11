5月10日、YouTuberのてんちむこと橋本甜歌が自身のInstagramのストーリー機能でフォロワーからの質問に回答。その中で語った“子育て論”が、X上で賛否を呼んでいる。話題となったのは、《子供にイライラぶつけて反省しての繰り返しです。そんな時ありますか？》という質問への返答だ。てんちむは《本当に無い》としたうえで、《イライラ予兆あればシッターか親に頼んで自分と子どものためにも寝るか羽伸ばしてくる》と説明。