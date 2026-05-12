一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会は5月12日、9月17日から21日まで開催される「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）のティザー動画を公開した。あわせて、ティザー公開記念のプレゼントキャンペーンと、公式インフルエンサー「TGS BOOSTERZ」第1弾の起用も発表された。 【画像あり】第一弾として発表された公式インフルエンサー 今年もメインビジュアルを手