¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¡Ö¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È(COIN+)¤Ç3500±ßÌã¤¨¤ë¡ªº£²ó¤Î15%´Ô¸µ¤Ë¤ÏÂç¤­¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥Ý¥¤³èYouTuber¡¦µ´´ÝÀ¬Ìé»á¤¬ºÇ¿·ÈÇ¤Î¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤«¤é¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤³Æ¼ï¤ªÆÀ¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢Á´7·ï¤ò°ìµó¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£µ´´Ý»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡Ö¾®Ãæµ¬ÌÏ¤Î¤ªÆÀ¾ðÊó¤¬·ë¹½Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çº£Æü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÁ´ÉôÅÇ¤­½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Æ¼ï¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÍ×ÅÀ¤äÃí°ÕÅÀ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

ÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¿·¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿15%´Ô¸µ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈó¾ï¤ËÂç¤­¤Ê¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£²ó¤«¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤­¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃí°Õ´­µ¯¡£¡Ö200±ß¤´¤È¤Ë15%´Ô¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð190±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤â°ìÀÚ´Ô¸µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö15%´Ô¸µ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤é¼Â¤Ï´Ô¸µÎ¨¤¬È¾¸º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢´Ô¸µÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë·èºÑ¶â³Û¤Î¡ÉÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡É»ÅÍÍ¤Ë·Ù²ü¤òÂ¥¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥¨¥¢¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¾·ÂÔ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¾·ÂÔ¤¹¤ëÂ¦¤â¤µ¤ì¤ëÂ¦¤â500±ß¤Î¥³¥¤¥ó¥×¥é¥¹»Ä¹â¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð10Ëü±ß¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤ëÊý¤ÏÃ¯¤«¤Î¾·ÂÔ¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤º500±ß¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£Ê»¤»¤Æ»°É©UFJ¶ä¹Ô¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¹ÖºÂÅÐÏ¿¤À¤±¤Ç2500±ß¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¡¢»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¹â³ÛÆÃÅµ¤â°ÆÆâ¤·¤¿¡£

Â³¤¤¤Æ¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ª¥ó¥«ー¥É¤Ç½é²óÍøÍÑ¤¹¤ë¤È20%¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¾å¸Â2000±ß¡Ë¡×¡¢ANA¥«ー¥ÉÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ç¤Î¥Ó¥¶¥¤ー¥®¥Õ¥È»³Ê¬¤±¡¢¥Ý¥ó¥¿¥Ñ¥¹²ñ°÷¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤ÎWES¥¢¥×¥êÏ¢·È¤äV²ñ°÷ÅÐÏ¿¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢»²²ÃÆñÅÙ¤ÎÄã¤¤¤â¤Î¤«¤éÃÏ°è¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ä³èÍÑË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô»²²Ã¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´»ëÄ°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£µ´´Ý»á¤ÏÆ°²è¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö200±ß¤´¤È¤Ë15%´Ô¸µ¤Ê¤É¡¢ÊÑ¹¹ÅÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤ò³Î¼Â¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·Ãí°Õ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤Î¡Éæ«¡É¤ò¸«È´¤­¤Ê¤¬¤é¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤ÆÆ°²è¤ò½ª¤¨¤¿¡£

