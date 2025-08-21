【前後編の前編／後編を読む】「職場ダブル不倫」がバレて四者会談…「別れなければ上司に言う」 針の筵でも改心しない40歳夫のホンネ

既婚者同士の恋愛の場合、どちらかの配偶者に露見すれば、多くのケースでは恋は終わる。その後の夫婦関係がどうなるかは千差万別だが、恋愛は少なくともほとぼりが冷めるのを待つことが多い。そのうちに情熱も冷めていくものなのだが、そうではなく泥沼化していく関係もある。

「僕がそうですね。大きな声では言えないけど、僕の不倫が原因で、この1年くらいずっと泥沼状態なんです。うちの夫婦も彼女の夫婦も……」

戸川孝太郎さん（40歳・仮名＝以下同）は恥じたように俯き加減で言った。ときどき夫婦2組が集まって協議が開かれているが、一向に進展しない。離婚も、恋愛関係にあるふたりの別離も実現されないまま、事態は2年目に突入している。

妻の前でトイレ掃除を「やり直し」

そもそも孝太郎さんが、相手の女性・芙美香さんに惹かれたのは職場が同じだったから。実は各夫婦4人は、みな同じ教育関係の仕事に就いている。だからこそ「マズい」と全員が思っているのに、それゆえに表面化させることもできずにいるのだ。

「僕が結婚したのは30歳のとき。同じ職場に異動してきた2歳下の恭子と気が合い、交際半年で結婚しました。あまり長くつきあっていて噂になるよりは早めに結婚したほうがいいと思った。すぐに子どもができて長女が、年子で次女が生まれました。産休を考えたら、年子で生んでしまいたいと妻が言ったため、そうしました」

恭子さんとは夫婦仲も悪くはなかった。ただ、彼女はとにかく気が強い。おとなしい孝太郎さんは、彼女の激しさについていけないところがあった。

「家庭内でのすべてのことを指図するんです、あれこれ。僕も大学入学以来、ずっとひとり暮らしなので、とりあえず家事はできる。恭子は、家事分担などを書いた紙を冷蔵庫に貼り、『トイレ掃除した？ お風呂は？』とチェックを入れる。実際、トイレを見に行って、『あんなんじゃダメ、やり直して』と。彼女が見ている前で掃除のやり直しをさせられる。なんだかオレはきみに雇われている家政夫みたいだなと言ったら、『家政夫ならプロだから、もっといい仕事すると思うけど』と。彼女はユーモアのつもりで言ってるんでしょうけど、こちらの皮肉にそういうユーモアで返すのは、僕の趣味ではなかった」

恭子さんの育った家庭

家庭は妻の言うとおりにしていればうまく回る。先輩たちはそう言ったし、結婚するとき、父親にまでそう言われた。ただ、孝太郎さんの母は天性の明るさをもっていて、夫にも子どもたちにも無体なことは言わなかったし、母の愛されキャラがあったからこそ家族はうまくいっていたのだと、今の孝太郎さんにはよくわかる。

「恭子の育った家庭は、母親が父親の言いなりだったみたいです。その分、母は恭子にすべてを託したようなところがある。彼女は母親の過干渉と強いキャリア志向を押しつけられながらも、努力を重ねてすべてクリアしていった。職業だって、本当は教育関係には就きたくなかったとつぶやいていたことがありました。洋服が好きだからファッション業界に行きたかったらしいです。新婚当初、そんな愚痴をあまりに言うので、『だけど受け入れて、母親の希望を叶えようとしたのは恭子本人でしょ』と軽く言ったら、ものすごく怒られました。あなたは全然、私を理解しようとしないって金切り声を上げられたので、僕のほうがビビってしまった。その後、平静を取り戻して謝ってきましたが。金切り声を上げる女性とつきあったことがなかったので、あれは驚きましたね。その後もたびたび同じような状況になりましたが。何かあると『落ち着け、深呼吸』と妻に叫ぶのが僕の習慣になっています」

「暴君」からの感謝

結婚によって、恭子さんはようやくひとりの大人として母から解放されたのだろう。母の欲求に応えることが使命だった彼女は、その後、自分が夫である孝太郎さんを意のままにするようになっていった。言いなりになるのも、相手を支配したがるのも、根は“依存”なのかもしれない。

「恭子の暴君ぶりをたしなめたりいさめたりしながら、それでもなんとか娘たちを大きくしていくためにがんばったつもりです。次女の入学式がすんだ日は、全身の力が抜けて僕、寝込んでしまったんですよ。なんとかここまで大きくなった、大病もせずに小学校にふたりを入れたことに安堵して」

そんな彼を見て、妻の恭子さんは笑っていた。そのころには母からの呪縛もかなり薄まり、逆に夫を信頼していることが言葉の端々に感じられた。ふたりがうまくいっていた証拠だろう。

「妻はその日、おかゆを作ってくれて『あなたも大変だったわね。ありがとう』と。僕は『いや、きみこそ大変だったはず』とぜいぜいしながら感謝を伝えました」

すぐにパニクったり大声を上げることもあったが、ふたりで必死でがんばってきたのはお互いにわかっていた。これからもいろいろあると思うけど、協力しあっていこうねと約束した。

それからすぐのことだ。孝太郎さんが恋に落ちたのは。

「センシティブな相談」にのっているうち…

そのころ妻とは職場が別になっていた。異動でやってきたのが芙美香さんだ。芙美香さんの夫も職業は似たようなものだが、職場は違う。だが、孝太郎さんは彼女の夫を以前から見知っていた。ふたりが結婚したのも知っていた。

「芙美香は結婚したばかりでした。僕が38歳、彼女が30歳、芙美香の夫は35歳だったかな。特に芙美香を意識したことはなかったんですが、その年の夏前くらいに同じ仕事をふたりでするようになって。綿密な打ち合わせが必要だったから、毎日のように顔をつきあわせて話していました」

そんな中で、彼女は夫婦の相談ごとを持ちかけるようになっていった。芙美香さんは、かなりセンシティブな問題を抱えていたようだ。

「最初はなかなか言わなかった。聞こうとしても泣いてばかりいた。女性に泣かれると、どうしたらいいかわからなくて、慰める言葉もなくて。ずっと背中を撫でていたことがあったんです。そうしたら彼女がぐらっと傾いてきて、僕は抱きしめるような感じになって。そのときは職場外で打ち合わせをしていたんですが、人に見られたらマズいしと困惑した。すると彼女が『誰かに見られたら、私たち、終わりですよね』って。そう言われると、そんなことないよ、きみの心のほうが重要だよと答えざるを得なくて……」

芙美香さんの「悩み」とは

そんな日々が続いて、とうとうふたりは関係を持ってしまう。男と女は何があるかわからない。彼女のセンシティブな問題の内容は、夫婦のレスだった。自分に性的な魅力がないからだ、女として失格だ、もう終わりだと嘆く彼女に、自信を取り戻してもらうには、孝太郎さんが身をもって示すしかなかった。現実的に考えれば、それはやはりあくまで「不倫」でしかないのだが、彼のその瞬間の気持ちもわからないではない。それで彼女の心が少しでも和らぐなら、「身を挺して役に立ちたい」と彼は純粋に思ったのだろう。

「まあ、そのころはうちもレスでしたから、僕が欲求から離れたところで行動したわけではない。そもそも欲求がなければ、そういう行動には及ばないわけだし。なんとかしてあげたい気持ちもあったけど、僕は正直に言えば、芙美香に女として魅力を感じたんです。今さら嘘をついてもしかたがない」

彼はあっさりと彼女への恋心を認めた。恋心が先か性的欲求が先かは、本人もわからないという。

「始まってしまった」

「少し離れた町のホテルまで行って、そういう関係をもちました。帰りはふたりとも黙りこくっちゃって。ホテル前で別々の方向に行こうと決めたとき、彼女が『もう会えないの？』と彼女が泣いたんですよ。会いたいよ、会いたいに決まってると言いました。そのときはそう言ったけど、現実を考えると会わないほうがいいに決まってるわけで……。でも会いたいに決まっていると言った自分の言葉が頭の中にこだましていた。ああ、オレはずっと彼女のことが好きだったんだと思った。そのときは本当にそう思ったんです」

恋の始まりの多くは思い込みと錯覚なのかもしれない。お互いの心や状況のタイミングがすんなり合うと、「運命の恋」と思ってしまうこともある。

「始まってしまったとは思ったけど、それがそんなに大ごとになるとは当時の僕は思っていなかった」

孝太郎さんはしんみりとそう言った。

恭子さんの強権的な態度が落ち着いた矢先に、訪れた芙美香さんとの出会い……。【記事後編】では、彼女の夫も巻き込んだ「四者会談」が開かれるようになったいきさつを紹介している。

