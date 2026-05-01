市場調査やマッチングサイト「Healmate」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、男女2000人を対象に「ゴールデンウィーク（GW）の過ごし方と夫婦仲の関係性に関する調査」を行い、結果を紹介しています。同調査で、夫婦仲が悪いと回答した20〜59歳の既婚男性100人と既婚女性100人の計200人から得た“リアルな声”が伝えられています。【えー！】GWを“地獄”にしないために！仲の悪い夫婦200人の過ごし方が“リアル”！