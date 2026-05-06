「結婚なんてのは若いうちにしなきゃダメなの。物事の分別がついたらできないんだから」とは樹木希林による名言ですが、真理だと思います。事実、40代後半になっていまだ独身の筆者は、結婚へのモチベーションが日に日に低下しているので。物事の分別がついたからでしょうか……。一方で、こんなアカウントを発見。ミカン農家「赤松果樹園」（愛媛県）を営むご夫婦のアカウント「まふ夫婦」（@akamatsu_kajuen）がInstagramで話