◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 7-2 巨人(20日、神宮球場)

ヤクルトは村上宗隆選手と山田哲人選手が今季初のアベック弾を放つなど、10安打7得点で巨人に快勝しました。

お立ち台には5勝目をあげたアビラ投手のほか、村上選手と山田選手も登壇。

村上選手は第1打席での先制8号ホームランについて「チームとして前回ちょっとやられてしまって、なんとか今日はやり返すという気持ちで試合に臨んだので。先制したいなという思いで打席に立ちました」と心境を明かし、「いい当たりだけどファウルかなと思いながら見ていたら、塁審が腕を回してくれた。『あっホームランだ』って思ってベースを回りました」と振り返りました。

この活躍を受け、山田選手は「彼はすごすぎて、あっという間に僕と同じ本塁打数（8HR）なので。負けないように打とうと思っています」とライバル心をあらわにします。

そして話題は、山田選手がホームランを打った際のパフォーマンスについて。山田選手、そしてベンチメンバー全員が両手をあげるお決まりのポーズ。村上選手は「僕、このポーズ結構好きなんで（笑）。哲さんが打ったとき、ファンの皆さんも一緒によろしくお願いします」と呼びかけ。一方の山田選手は「いや僕はあの気に入ってないんで！みんながああやって盛り上がってくれるのでやってます」と本音がポロリ。仕方なくパフォーマンスにノっている様子。

ヤクルトは24日まで神宮6連戦。村上選手は「あと4回（神宮で）試合があるので、ちょっと空席が目立つので、球場に足を運んで、是非熱いご声援をよろしくお願いします」と、“心の声”も交えながらファンにメッセージを送りました。